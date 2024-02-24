فن ومشاهير

هشام جمال تعليقاً على صور له مع خطيبته ليلى زاهر: أنا بتغير

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ميرنا وليد - بيروت - شارك المنتج الفنان المصري هشام جمال متابعيه، مجموعة صور جديدة تجمعه بخطيبته الممثلة المصرية ليلى زاهر.


وأرفق هشام الصور التاي نشرها عبر حسابه الرسمي، بتعليق قال فيه: "والله وارتبطت وبقيت بروح أنا بتغير ولا إيه ؟ شطورة يا لولو"
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم بالثنائي، كما تمنوا لهما السعادة في حياتهما.
وكان هشام جمال قد أعلن ارتباطه رسمياً بليلى أحمد زاهر في كانون الثاني/ يناير الماضي، في جو أسري اقتصر على الأهل فقط.
وشارك هشام متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور وثقت أجواء حفل الخطوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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