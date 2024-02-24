ميرنا وليد - بيروت - شارك المنتج الفنان المصري هشام جمال متابعيه، مجموعة صور جديدة تجمعه بخطيبته الممثلة المصرية ليلى زاهر.

وأرفق هشام الصور التاي نشرها عبر حسابه الرسمي، بتعليق قال فيه: "والله وارتبطت وبقيت بروح أنا بتغير ولا إيه ؟ شطورة يا لولو"

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم بالثنائي، كما تمنوا لهما السعادة في حياتهما.

وكان هشام جمال قد أعلن ارتباطه رسمياً بليلى أحمد زاهر في كانون الثاني/ يناير الماضي، في جو أسري اقتصر على الأهل فقط.

وشارك هشام متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور وثقت أجواء حفل الخطوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر هشام جمال تعليقاً على صور له مع خطيبته ليلى زاهر: أنا بتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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