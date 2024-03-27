ميرنا وليد - بيروت - اشتهر الممثل الراحل أحمد زكي في المسلسل التلفزيوني الذي عرض في رمضان الذي صادف اليوم الول منه في 20 مايو/أيار من العام 1985 بعنوان "حكايات هوي وهي" والتي لعبت أمامه دو البطولة النسائية الممثلة الراحلة سعاد حسني.
وفي ذكرى وفاته التي تحل اليوم الأربعاء 27 مارس، وهو الذي توفي عام 2005، نستذكر حوراً أجراه أحمد زكي تحدث فيه عن تأجيل عرض العمل في شهر رمضان، مؤكدا أن الحلقات وعددها 15، تحتاج الخروج بشكل أفضل ومقدماً إعتذاره للمشاهدين، والمفارقة أن كواليس عرض المسلسل، شهدت أكثر من تعديل
وصوّر المخرج يحيى العلمي، 3 حلقات، في الفترة من يناير إلى مايو 1985، قبل أن يتم الاستقرار على عرض الحلقات العشرة، في شهر رمضان، وعدم اكتمال التجربة.
حكايات هو و هي"، من تأليف سناء البيسي، معالجة درامية وإخراج يحيى العلمي، سيناريو و حوار وأغاني صلاح جاهين، بطولة سعاد حسني، أحمد زكي، تحية كاريوكا، حسن عابدين، أبو بكر عزت،
إشارة إلى أنه كان من المقرر أن تكون "حكايات هو وهي"، عبارة عن 30 حلقة في البداية لكن تم تصوير أول 7 حلقات، على مدى عام ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-في ذكرى وفاته هكذا اعتذر أحمد زكي عن عدم عرض "هو وهي" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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