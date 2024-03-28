بالصور- درة التونسية بإطلالة رمضانية مميزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة رمضانية رائعة.

وخطفت درة الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت قفطان مميز باللون الأخضر، ويتميز بتداخل الألوان فيه من اللون البورغاندي والورود المطبّعة والمطرّزة على الصدر.

ويتميز القفطان أيضا بأكمام مشالح شفافة طويلة، وياقة دائرة، مع فتحة قصيرة عند الصدر، وهو من توقيع دار "Shalky" للمصمم السعودي قاسم القاسم.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة مكياجاً ناعماً يعتمد على الألوان الفاتحة، أبرز ملامح وجهها، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها، وتركت غرة صغيرة على جبينها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة درة، وأبدوا إعجابهم الشديدة بأناقتها وتألقها.

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