"لسه في مرحلة التحضير".. محمد رمضان يكشف خطته للوصول للعالمية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الفنان محمد رمضان، إن الوصول للعالمية شيء صعب للغاية، مضيفًا: "كلمة نجم عالمي صعبة جدًا وليها مراحل كتيرة مش بتحصل في يوم وليلة".

وأضاف "رمضان"، في لقائه على فضائية "One TV"، اليوم الثلاثاء: "مقدرش أقول على نفسي نجم عالمي لأن عندي مرحلة مهمة أنا لسة بحضر فيها في 2024.. أنا لسة في مرحلة تحضير النجومية في قارة أفريقيا بعد سنة ونصف هبدء أبص للعالمية".

وأردف: "كلمة نجم عالمي صعبة جدًا وليها مراحل كتيرة مش بتحصل في يوم وليلة، لازم تبقى نجم في بلدك ثم نجم في الوطن العربي قم نجم في قارتك ثم تبقى نجم عالمي، مينفعش تبقى نجم في العالم ولسة نيجيريا ميعرفوش أنت مين".

وتابع: "بعمل اغنية مع مغني الراب الأمريكي ويل.آي.أم، وخلصت أغنية مع المغني المغربي فرنش مونتانا، هتنزل في الصيف وفي حاجات كتيرة ومفاجآت عظيمة هتنزل في الصيف".

وغاب "رمضان" عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".





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