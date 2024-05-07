كيم كارداشيان بفستان معدني وزيندايا بآخر على شكل العنب والزيتون.. إليكم أبرز إطلالات المشاهير في حفل الـ "MET GALA"

ميرنا وليد - بيروت - توافد المشاهير ليلة أمس على متحف المتروبوليتان للفنون للمشاركة في حفل "Met Gala" السنوي.

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وأطل عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء في الحفل، بإطلالات مختلف، كان بعدها كلاسيكيا أنيقاً، والبعض الآخر ظهر بثياب تتميز بالزخارف الزهرية والنباتية وغيرها.

ورتدت جينيفر لوبيز فستانا يضم أكثر من 2500000 من حبيبات الخرز والفضة، التي استغرق تطريزها يدويا 800 ساعة، من تصميم "Schiaparelli ".

أما كيم كارداشيان فارتدت فستاناً جاء الجزء العلوي منه معدنيا، والجزء السفلي جاء شفافا، ومطرزات بالورود، من تصميم "Maison Margiela".

كيندال جينر ظهرت بفستان قديم مطرز بالخرز من تصميم ألكسندر ماكوين عام 1999، أما كايلي جينر فارتدت فستان من الساتان، من أوسكار دي لارنتا.

جيجي حديد اختارت فستان أبيض مزين بزهور صفراء، عمل أكثر من 70 شخصا على صناعته.

دوا ليبا ارتدت فستان فخم من "مارك جاكوبس"، تميز بوشاح من الريش جاء على شكل غراب، أما سيدني سويني فاختارت فستان من التول باللون الأزرق الفاتح ومزين بالزهور.

وارتدت زيندايا فستان باللونين الأزرق والأخضر، جاء مزخرفا على شكل العنب والزيتون، من تصميم جون غاليانو، أما نيكي ميناج فاختارت فستان قصير باللون الأصفر مزين بزهور وفراشات ملونة جاء على شكل لوحة فنية.

أريانا غراندي اختارت فستان أبيض جاء الجزء العلوي منه مصنوعا من اللؤلؤ، والجزء السفلي من الشيفون من "Loewe".

كاردي بي ظهرت بفستان أسود مع وشاح من لاشيفون طويل جداً جاء على شكل تموجات، وقالت مازحة أنه يزن خمسة أرطان مما تزنه.

واستغرق تصميم فستان ديمي مور 11000 ساعة، وتم صنعه من ورق الحائط.

