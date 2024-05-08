فرناندو هييرو مديرًا رياضيًا لنادي النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وقع فرناندو هييرو رسميًا عقود توليه منصب المدير الرياضي في نادي النصر السعودي، لكون مسؤولا عن التعاقدات في النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال صحيفة relevo موثوقة في تقرير لها اليوم: " فرناندو هييرو وصل إلى الرياض ووقع عقد انضمامه إلى نادي النصر ليتولى منصب المدير الرياضي ".

وأضافت الصحيفة أن فرناندو قبل العرض المقدم له من نادي النصر بعدما قدم له المسؤولين في النادي خطة مرسومة بشكل مثالي، على أن يكون مسؤولاً عن الصفقات الجديدة في الصيف القادم.

تحديد موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك " بين الهلال والنصر.

وذكرت صحيفة الشرق رياضة السعودية أن نهائي كاس الملك بين النصر والهلال سيكون بتاريخ (31) مايو الجاري.