يسرا اللوزي.. لهذا سبب وافقت على الظهور ضيفة شرف في “المداح 4”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت الفنانة يسرا اللوزي نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “صلة رحم”، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بالإضافة إلى ظهورها كضيفة شرف في مسلسل المداح 4.

وكشفت يسرا اللوزي في تصريحات صحفية السبب وراء قبولها الظهور كضيفة شرف في مسلسل “المداح” رغم تواجدها بطلة في “صلة رحم”.

وقالت يسرا اللوزي: “سعيدة للغاية بنجاح مسلسل صلة رحم وتفاعل الجمهور معه، خاصة أننا نقدم عملًا جريئًا، وتوقعت أن يتعرض لبعض الانتقادات”.

وتابعت: “سعيدة للغاية بالتعاون مع إياد نصار وهو ممثل مميز ومتعاون للغاية، وأتمنى تكرار التعاون معه مرة أخرى”.

أما عن ظهورها في مسلسل “المداح 4″، قالت اللوزي: “تجمعني علاقة صداقة بحمادة هلال، وسبق وشاركت في الجزء الثالث من العمل وحققنا نجاحًا كبيرًا، والعمل له معزة خاصة في قلبي، ولهذا قبلت أن أظهر كضيفة شرف المسلسل”.

مسلسل “صلة رحم”، يشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، صفاء جلال، بتول حداد، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4″، بجانب حمادة هلال كل من فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، تامر شلتوت، صبحي خليل، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف مثل دياب ورشدي الشامي وفتوح أحمد وأشرف زكي ومحسن محيي الدين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.