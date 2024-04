إيفا مينديز ابتعدت عن التمثيل من أجل زوجها ريان غوسلينغ!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأميركية إيفا مينذز، وزوجة الممثل العالمي ريان غوسلينغ، أن قرارها بالابتعاد عن التمثيل، كان لتكريس وقتها لتربية ابنتيها، إزميرالدا، وأمادا.



وكشفت إيفا خلال مقابلة مع برنامج "توداي"، أن الأساس الذي بني عليه قرارها هو "اتفاق غير لفطي" بينها وبين غوسلينغ، إذ اختارت أن "تعمل في المنزل" لإفساح المجال لغوسلينزغ لمواصلة مشواره المهني في التمثيل.

يذكر أن إيفا ظهرت للمرة الأخيرة في فيلم "The Place Beyond the" Pines" عام 2012، الذي لعبت فيه دور بطولة إلى جانب زوجها غوسلينغ، وبعدها لم تشارك في أي أفلام أخرى.

وشرحت ميندز أن قرارها بالتقف عن التمثيل جاء من رغبتها في البقاء بالقرب من عائلتها، وقالت: ""ما زلت أعمل، لكنني لا أمثل، لأن التمثيل ينقلك إلى مواقع مختلفة، ويأخذك بعيدًا".