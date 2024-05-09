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رودريجو يدعم ضحايا فيضانات البرازيل خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

"حرص النجم البرازيلي رودريجو لاعب فريق الإسباني، على دعم الشعب البرازيلي، وضحايا الفيضانات التي حدثت في البرازيل خلال اليومين الماضيين.

والتقطت عدسات الكاميرات صورة لرودريجو، خلال مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، وهو يرتدي قميص تحت تيشرت الفريق الملكي، تحمل عبارة: "أصلي من أجل البرازيل"، دعماً لضحايا فيضانات البرازيل.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة ، على ستاد "سانتياجو برنابيو بإسبانيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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