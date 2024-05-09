رودريجو يدعم ضحايا فيضانات البرازيل خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

"حرص النجم البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على دعم الشعب البرازيلي، وضحايا الفيضانات التي حدثت في البرازيل خلال اليومين الماضيين.

والتقطت عدسات الكاميرات صورة لرودريجو، خلال مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، وهو يرتدي قميص تحت تيشرت الفريق الملكي، تحمل عبارة: "أصلي من أجل البرازيل"، دعماً لضحايا فيضانات البرازيل.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ستاد "سانتياجو برنابيو بإسبانيا".