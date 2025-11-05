تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-11-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقرار تداولاته دون المقاومة 1.1490، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي بتشكل دايفرجنس سلبي بها.

