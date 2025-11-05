خسائر غير محققة بالمليارات في محفظة ساتوشي ناكاموتو بعد تراجع سعر البيتكوين

تراجعت قيمة البيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر، بعد انخفاض حاد مطلع الأسبوع.

حيث سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 98,950 دولار، فيما أغلقت تداول يوم أمس الثلاثاء عند 102,617 دولار بانخفاض 1.22%.

يمتلك مؤسس البيتكوين “ساتوشي ناكاموتو” ما يُقدّر بـ 1.096 مليون بيتكوين، لم تُحرّك منذ إنشائها، وتبلغ قيمتها الحالية حوالي 112.37 مليار دولار، بعد أن كانت تتجاوز 121 مليار دولار في 3 نوفمبر — أي خسارة تُقدَّر بـ 9 مليار دولار خلال يومين فقط، وفق بيانات منصة “Arkham”.

شهد السوق تصفية مراكز بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها 487 مليون دولار من البيتكوين وحدها، وسط حالة من الحذر بين المتداولين بعد انهيار مفاجئ في أكتوبر، وغياب الزخم الموسمي المعتاد للشهر.

وفي سياق اقتصادي، خفّض رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، من احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر، مما زاد الضغوط على السوق.

رغم ذلك، عبّر “مات هوجان”، كبير مسؤولي الاستثمار في “Bitwise”، عن تفاؤله، مشيرا إلى أن عمليات البيع من المستثمرين الأفراد تقترب من نهايتها، متوقع وصول البيتكوين إلى قاع سعري تمهيد لتحقيق قمة جديدة قبل نهاية العام.

