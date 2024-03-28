يسرا اللوزي تفاجئ محبيها بظهورها في مسلسل "المداح 4"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية يسرا اللوزي متابعيها بظهورها من جديد في مسلسل "المداح" الجزء الرابع، بعد أن كانت قد شاركت في الجزء الثالث منه بتجسيدها دور الجنية "تاج".
وشاركت يسرا في أحداث الحلقة 18 من المسلسل، وعبرت بمشهد لافت عن شخصيتها السابقة كــ" جنية"، إشارة إلى دورها بالجزء الثالث في مساعدة البطل صابر "حمادة هلال" دون أن يعرف حقيقتها، وقالت جملتها الشهيرة "مش كل مرة هاعرف ألحقك يا صابر".
يذكر أن مسلسل "المداح أسطورة العودة" من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.
والعمل من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل، وظهور خاص لبعض الممثلين، من بينهم:سهر الصايغ ومي سليم ومحمد دياب وحمزة العيلي.
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