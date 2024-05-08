السعودية | “شؤون الحرمين” تدعو ضيوف الرحمن للتنبيه على أطفالهم بالحفاظ على النظافة وخفض الصوت

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن، إلى تنبيه أطفالهم بالمحافظة على نظافة الحرمين الشريفين؛ للحفاظ على روحانية المكان.

وحثّت الهيئة، ضيوف الرحمن خلال اصطحاب أبنائهم، على التنبيه عليهم بالمحافظة على النظافة وخفض الصوت داخل الحرمين؛ لحفظ هيبة المكان وروحانيته، وإتاحة الفرصة للآخرين للتعبُّد وأداء مناسكهم في راحةٍ واطمئنان.