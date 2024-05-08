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السعودية | “شؤون الحرمين” تدعو ضيوف الرحمن للتنبيه على أطفالهم بالحفاظ على النظافة وخفض الصوت

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن، إلى تنبيه أطفالهم بالمحافظة على نظافة الحرمين الشريفين؛ للحفاظ على روحانية المكان.

وحثّت الهيئة، ضيوف الرحمن خلال اصطحاب أبنائهم، على التنبيه عليهم بالمحافظة على النظافة وخفض الصوت داخل الحرمين؛ لحفظ هيبة المكان وروحانيته، وإتاحة الفرصة للآخرين للتعبُّد وأداء مناسكهم في راحةٍ واطمئنان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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