ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تضج اغاني الفنان السوري حسام جنيد وتصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل لافت، نذكر منها: "فوتي بعلاقة، أنا ما بنجرح، صفر نفسيتي، سكة حلب، يا ريتني عسكري"، ومؤخرا صوّر حسام جنيد أغنية جديدة تحمل عنوان "فخامة الإسم" على طريقة الفيديو كليب، وذلك في لبنان وحملت توقيع المخرج أحمد المنجد، موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس التصوير، وأجرينا لقاء مع حسام جنيد وأحمد المنجد للحديث عن العمل الفني.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - "الفن" في كواليس تصوير "فخامة الإسم" لـ حسام جنيد..هذا ما كشفه لنا وماذا عن أحمد المنجد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.