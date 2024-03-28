بالفيديو: الفنان حسن عسيري يكشف كواليس ما دار في اجتماع صنّاع مسلسل ثانوية النسيم مع وزارة التعليم بعد عرضه

كشف الفنان حسن عسيري خلال لقاء مع برنامج “الليوان” عن تفاصيل ما جرى في اجتماع جمع صناع مسلسل “ثانوية النسيم” مع وزارة التعليم بعد عرض المسلسل.

وأشار عسيري إلى أن وزارة التعليم عبرت عن وجهة نظرها وأكد أنه يحترمها، حيث تعتبر وزارة التعليم من الوزارات المرموقة. وأوضح أنه تم الاجتماع مع فريق العمل بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “ثانوية النسيم”، وأخبروا الفريق بضرورة التركيز على الجانب التربوي في الأعمال القادمة.

وأكد عسيري أن وجود شخصية “عبدالله” في المسلسل يعتبر بالفعل جانبًا تربويًا، ولكن النقاش الذي دار كان إيجابيًا.

وأضاف أن وزارة التعليم أعربت عن تحفظها بشأن مشاهد التدخين، وتحدث معه أحد ممثلي وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر. وأشار إلى أنه إذا تم استبعاد التدخين من الشخصيات الشبابية، فإن ذلك لن يكون واقعيًا.

وأكمل عسيري بالقول إن نهاية العمل كانت إيجابية وأرسلت رسالة، وأشار إلى أنه يعتقد أن فكرة القصص لا تقدم بشكل توجيهي مباشر، وحتى في القصص الموجودة في القرآن الكريم تحتوي على عناصر درامية وقصص. وهذا هو طبيعة القصص، حيث لا يمكن أن تقدم المشكلة والحل في نفس الوقت.