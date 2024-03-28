ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أعمالها الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن أعمالها خلال الفترة القادمة، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود".

ونشر الحساب الرسمي ل"عرب وود" مقطع فيديو موقع "إنستجرام"، وقالت ياسمين: "بحضر لمسلسل لرمضان إن شاء الله وبحضر لفيلم كوميدي، وكمان المسلسل هيبقى فيه رومانسي، لأن كل الناس بتطلب مني ده بصراحة، عايزين يشوفوا حاجة زي "ونحب تاني ليه"، إن شاء الله أعملهم حاجة جديدة تعجب الناس يارب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار"، والذي عرض بموسم رمضان 2024.