شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدان: أجلت كتابة الحلقة الأخيرة من حق عرب لمعرفة توقعات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست محمود حمدان أنه انتهى من كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضى والذى يعرض في موسم دراما رمضان 2024 على قناة ON ومنصة Watch it، لافتاً أنه سلم الحلقة إلى فريق العمل أول أمس الثلاثاء بالتزامن مع تصوير مشاهد الحلقة أمس الأربعاء واليوم الخميس والذى يتم الانتهاء فيه من آخر المشاهد.

وأشار محمود حمدان، لـ"الخليج 365"، إلى أنه أجل كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب على مدار الأسابيع الماضية حتى يتابع ردود فعل الجمهور، وكذلك توقعاتهم على الأحداث، موضحاً أنه على أساس ذلك كتب الحلقة الأخيرة، مؤكداً أنه بالفعل غير من بعض التفاصيل التي كانت في ذهنه بسبب توقعات الجمهور وتفاعلهم مع الأحداث.

مسلسل حق عرب يعرض يوميا في شهر رمضان، على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 16 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

مسلسل "حق عرب" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.