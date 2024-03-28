بعد علاقات عاطفية عديدة… من فازت أخيرًا بقلب ليوناردو دي كابريو؟

لسنوات عديدة، كان ليوناردو دي كابريو واحدًا من أكثر الرجال الذين تحوم من حوله النساء ولكن يبدو أن هناك فائزة بقلبه أخيرًا.

كان ممثل هوليوود، البالغ من العمر ٤٩ عامًا والعارضة الإيطالية فيتوريا سيريتي يتواعدان منذ الصيف الماضي وقد التقت فيتوريا بالفعل بوالدة ليو. وفي آخر ظهور لها في مطعم يوكا في لوس أنجلوس، شوهدت سيريتي وهي ترتدي على ما يبدو خاتم خطوبة ضخم.

ومن المعروف ان ليوناردو كان متورطًا بعلاقات عاطفية مع العديد من النساء طوال حياته ولكن يبدو أن فيتوريا سيريتي هي من فازت بقلبه.

كما من الواضح أن ليو يفضل النساء الأصغر منه سنًا، حيث يبلغ الحد الأقصى بالنسبة له حوالي منتصف العشرينيات بحيث تبلغ فيتوريا سيريتي حاليًا ٢٥ عامًا، ما يجعلها في نفس العمر الذي يعتقد الناس أن دي كابريو يفضل حبيبته.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الخاتم في إصبع العارضة هو في الواقع خاتم خطوبة، لكن الدلائل تشير إلى أن هذا هو الحال بالظبط.

المرة الأولى التي أثار فيها هذان الشخصان إشاعات عن المواعدة كانت عندما تم رصدهما الصيف الماضي في حلبة الرقص في إيبيزا بإسبانيا خلال العطلات. ومنذ ذلك الحين، شوهد الثنائي معًا عدة مرات في أوروبا ولوس أنجلوس. التقى دي كابريو أيضًا بعائلة سيريتي. كما جرى لقاءات عديدة بين العائلتَين بين الصيف الماضي والآن، ما يُبشّر بحدث سعيد يلوح بالافق.