ليلى أحمد زاهر تتحدّث عن موعد زفافها من هشام جمال

كشفت الممثلة ليلى أحمد زاهر عن موعد حفل زفافها على الممثل هشام جمال، مؤكّدة أن والدها وافق على هذه الخطوبة بعدما تأكّد أن هشام يُعتمد عليه ويستطيع الحفاظ عليها.

وأشارت ليلى زاهر خلال برنامج “تفاعلكم” أن هشام جمال “راجل” وباعتقادها ان أي رجل آخر ربما كان والدها ليرفضه. لافتة انه كان لديها فكرة أن والدها لن يزوّجها ابدًا ولكن عندما تكلّم هشام معه وجهًا لوجه وأوضح له كل التفاصيل خاصة ان هشام يشجّعها دائمًا وهو سعيد بنجاحها ووجه خير عليها.

وعن موعد حفل الزفاف، قالت ليلى زاهر: “الفرح لسه متحدّدش ولكن هيكون قريب إنشاء الله.”

نذكر ان ليلى أحمد زاهر، أعلنت ارتباطها بهشام جمال في يناير الفائت وشاركا المتابعين بصور من المناسبة.

هشام وليلى اجتمعا معا عام ٢٠٢١ في بطولة المسلسل الكوميدي “في بيتنا روبوت” الذي حقق نجاحاً كبيرا أثناء عرضه، حيث جسّدا دور زوجَين، ويبدو ان قصة المسلسل تحوّلت الى واقع حقيقي، وذلك بإعلان ارتباطهما بعد قصة حب استمرت ثلاث سنوات.

نشير ان الممثلة ليلى زاهر شاركت في النصف الأول من رمضان ٢٠٢٤ من خلال مسلسل بعنوان “أعلى نسبة مشاهدة” وشاركها بطولته سلمى أبوضيف من إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر. وحقق العمل نجاحًا كبيرًا جدًا.