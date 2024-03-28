حبيب سلينا غوميز يحتضنها وهما يأخذان قيلولة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتضنت بيني بلانكو حبيبته النجمة الشهيرة سيلينا غوميز حينا كانا مستلقيان على الأريكة.

وشاركت سيلينا صورة لهما في هذه الوضعية بالأبيض والأسود في خاصية "القصة" بصفحتها الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء وأرفقتها بتعليق مكتوب عليها :"مكان سعيد".

وأكدت سيلينا علاقتها ب بلانكو في ديسمبر 2023، مشيرة إلى أنهما كانا يتواعدان سرا لمدة ستة أشهر، وجاء هذا التأكيد في 7 ديسمبر، من خلال صورة لهما وهما يحتضنان بعضهما البعض.

عملت سيلينا وبيني معًا سابقًا على ثلاث أغنيات – أغنية 2021 " I Can't Get Enough".

وغنت سيلينا وجي بالفين على أغنية بيني.

وأنتج بيني أيضًا أغنيتها Same Old Love في عام 2015.



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