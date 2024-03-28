محمود نصر يمتدح رشا شربتجي بعد إشادتها به-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل السوري محمود نصر على إشادة مخرجة مسلسله "ولاد بديعة" بأدائه شاكراً إياها وكاتباً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"الاستاذة رشا شربتجي ،مخرجة ذكية و صاحبة شغف دائم بتقديم الافضل وبكل التفاصيل وبالاخص الممثل"، وختم :"رشا شربتجي شكراً جزيلاً".

وكانت المخرجة السورية أشادت بمحمود نصر، اذ كتبت على حسابها الخاص: "الفنان محمود نصر إضافة كبيرة للعمل، قدم شخصية مختار الدباغ بكل ذكاء، وكان متعاون دائماً لإضافة مقترحات تغني الشخصية وتخدم النَّص".

مسلسل "ولاد بديعة" من تأليف وكتابة علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج رشا شربتجي، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: محمود نصر، سلافة معمار، سامر إسماعيل، يامن الحجلي وآخرين.

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أيدوها الرأي وعبروا عن اعجابهم ايضا بمسلسل "ولاد بديعة".



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