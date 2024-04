مايكل جاكسون يؤدي رقصة "الروبوت" مع شير عام 1975-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قدمت النجمة شير بين فبراير/شباط من عام 1975 ويناير / كانون الثاني 1976، برنامجها المنوّع الخاص على شبكة سي بي إس بعد طلاقها من سوني بونو، مما أدى إلى نهاية The Sonny & Cher Comedy Hour، التي استمرت من عام 1971 إلى عام 1974، وكان العرض غالبًا ما يضم ضيوفًا من المشاهير يغنون مع المضيف.



في 16 مارس 1975، ظهر فريق The Jackson 5 مرة أخرى في العرض، وقد تفاجأ جمهور برنامج المنوعات بأن أضافت شير نفسها إلى الفرقة وتشكل The Jackson 6 لتغني مجموعة متنوعة من أكبر وأهم أغنياتهم وترقص معهم.

وقد شاركت شير وملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذي كان في سن الـ17 عاماً وقتها في غناء الأغاني الرئيسية بما في ذلك "I Want You Back" و"I'll Be There" و"Dancing Machine".

وقد انضمت المغنية البالغة من العمر حالياً من 73 عامًا إلى رقصة الفرقة قدر الإمكان، مما أدى إلى هذا الفيديو الرائع: