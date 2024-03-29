ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين رئيس مجموعة صور لها من كواليس مسلس "جودر" الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت ياسمين في الصور من كواليس تدريباتها على مشهد رقص شهرزاد في أول مقابلة لها مع شهريار.

وتشارك ياسمين في بطولة المسلسل بدور شهرزاد الشهيرة في رواية "ألف ليلة وليلة"، ويشاركها البطولة الممثل المصري ياسر جلال الذي يجسد شخصيتين الأولى شهريار والثانية شخصية بطل الرواية جودر.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وبطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: ياسمين رئيس، ياسر جلال، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وغيرهم.



كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحضيرها لمشهد رقص شهرزاد في "جودر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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