"أكرم من مين" يحتل المركز الأول على الشاشة وفي قلوب المشاهدين

ميرنا وليد - بيروت - تصدر برنامج "أكرم من مين" الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا على شاشة الـ LBCI الترند، واحتل المركز الأول على الشاشة خلال شهر رمضان.



وتفاعل عدد كبير من الناشطين على الإنترنت مع هذا البرنامج، و نشروا مقاطع فيديو حاولوا فيها تقليد وسام حنا لتأثرهم بأسلوبه المميز بتربيح الجوائز، ما خلق "ترند" جديد على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان "من يقلد وسام أفضل".

وأحدثت شخصية وسام حنا المميزة في تقديم "أكرم من مين" ضجة واسعة بين المشاهدين، وأثرت فيهم على جميع الأصعدة.

وكان لبرنامج "أكرم من مين" وشخصية وسام حنا تأثير اجتماعي ونفسي ومادي، وتمكن من إدخال الفرحة إلى قلوب المشاهدين على اختلافهم من خلال شخصية وسام المحبوبة لدى الجمهور، وفكرة البرنامج الذي يقوم على الألعاب الترفيهية والربح المادي ووجوده بين الناس في قلب بيروت.