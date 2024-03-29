خاص وبالفيديو- مدير مدرسة صلاح تيزاني "أبو سليم" يطلب منه أن يدرب الطلاب على التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة من البرنامج، قال أبو سليم إن والده كان يعمل ناظراً في المدرسة التابعة لجمعية "مكارم الأخلاق" في طرابلس في شمال لبنان، وطلب مدير المدرسة من أبو سليم أن يدرب الطلاب على التمثيل.

وكشف أبو سليم ما حصل بعد مواجهته والده في ما يتعلق بطلب مدير المدرسة.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو: