هل يتجاوب الملك تشارلز مع علاج مرض السرطان؟

ميرنا وليد - بيروت - يخطط القصر الملكي لجدول أعمال صيفي للملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عاماً، وذلك لثقتهم كبيرة بالعلاج المتطور الذي يتلقاه وتفاؤل الفريق الطبي الذي يشرف على وضعه، بعد إصابته بمرض السرطان.
وأكد مصدر مقرب من القصر الملكي لمجلة PEOPLE، أن الملك يتجاوب شكل جيد مع العلاج، وقال: "الملك متفائل، والأطباء متفائلون."
وتابع المصدر أن الملك تشارلز حتى الآن لم يكن بعيداً كلياً عن أعماله بسبب العلاج، وأن القصر الملكي بدأ بتحضير جدول المواعيد الصيفية للملك، مع تعهد فريقه الملكي بأي التزامات والاعتماد على "التوجيهات الطبية حينها".
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