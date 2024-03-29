آن هاثاواي تخسر جنينها على المسرح… ما كشفته كان مفاجئًا

تحدثت آن هاثاواي الخليج 365 عن تعرّضها للإجهاض في عام ٢٠١٥ أثناء قيامها بدور امرأة حامل في احدى المسرحيات.

وفي مقابلة مع فانيتي فير، قالت الممثلة البالغة من العمر ٤١ عاماً، ان حملها الأول “لم ينجح”، وأضافت: “كنت أمثّل في مسرحية وكان عليّ أن أجسّد دور امرأة حامل على المسرح كل ليلة”.

وتقول هاثاواي، التي أنجبَت منذ ذلك الحين ولدَين، إنها خلال العرض الذي استمر ستة أسابيع تعرّضت للإجهاض، وقالت “تظاهرتُ بأن كل شيء على ما يرام”. لكنها أخبرت أصدقاءها بالحقيقة عندما زاروها خلف الكواليس. وكشفت أنه كان من الصعب جدًا الاحتفاظ بمشاعر الفقدان عندما وقفت على خشبة المسرح، ولكن تظاهرت أن كل شيء على ما يرام خاصة انه كان عليها ان تبقى حقيقيّة على المسرح.

نذكر أن الممثلة آن هاثاواي سبق وكشفت في عام ٢٠٢٢ عن الصعوبة التي واجهتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب. وتحدّثت الممثلة الأميركية عن معاناتها مع الانجاب خلال مقابلة لها وأكّدت انها واجهت مشاكل في الخصوبة ما جعلها تخضع لعلاج لم يكن يسيرًا واعتبرت أن حملها يُعتبر بمثابة حلم كبير لها ولزوجها.

وأشارت “هاثاواي” أن هناك نساء كثيرات يعانين من مشاكل تعيق تحقيق حلمهن في الأمومة مثلما يحصل مع أزواجهم من الرجال. هذا ما دفعها الى تسليط الضوء على معاناتها في السنوات الأخيرة مع الحمل.