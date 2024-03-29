بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد أصالة كامل من Balenciaga

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل على متابعيها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه توب باللون الرمادي، وتنورة واسعة وطويلة بنفس اللون، مع رداء من دون أكمام، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت أصالة كامل حقيبة يد من دار أزياء Balenciaga، يصل سعرها إلى 1,466 دولار.

وكانت سحرت أصالة كامل الجمهور بجمالها خلال تواجدها في العلا في السعودية، وظهرت مرتدية كروب توب ضيقة باللون الأسود، مع غطاء رأس موصول بها، وتنورة طويلة وضيقة بنفس اللون، وعباءة عربية باللون البني، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

