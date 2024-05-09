المحكمة العليا الغانية تتداول مشروع قانون مكافحة مجتمع الميم

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت المحكمة العليا في غانا مداولاتها بشأن الطعن في التشريع المناهض لمجتمع LGBTQ+ الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا العام.

ريتشارد ديلا سكاي المحامي والصحفي

حصلت ريتشارد ديلا سكاي، المحامي والصحفي، على إذن من المحكمة للطعن في مشروع القانون المثير للجدل، والذي يفرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن، على الأفراد الذين يعرفون بأنهم من مجتمع LGBTQ+ أو يدافعون عن حقوق LGBTQ+.

وسعت الدعوى، التي تم رفعها في مارس، إلى وقف تقدم مشروع القانون، وحثت المحكمة على منع المسؤولين البرلمانيين من إحالة مشروع القانون إلى الرئيس للموافقة عليه ومنع الرئيس نانا أكوفو أدو من تفعيله ليصبح قانونًا.

واتسم اليوم الأول من الإجراءات بالتوتر، الذي اتسم بالحجج الحماسية بين الممثلين القانونيين ورئيسة المحكمة العليا جيرترود توركورنو.

أعرب توركورنو عن استيائه من اللغة التحريضية المستخدمة في بعض الإفادات، محذرًا من استخدامها في التقارير المستقبلية.

وتم بث جلسات الاستماع، التي ترأسها رئيس المحكمة العليا توركورنو وأربعة قضاة آخرين في المحكمة العليا، على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بسبب الاهتمام العام الواسع النطاق.

وأشار الرئيس أكوفو أدو إلى نيته انتظار حكم المحكمة العليا قبل اتخاذ قرار بشأن مصير مشروع القانون وتأجيل القضية إلى 17 مايو المقبل.

رفضت المحكمة العليا في العاصمة الغانية، أكرا، محاولة لإجبار رئيس الجمهورية على التوقيع على مشروع قانون صارم لمكافحة المثليين، أقره البرلمان في فبراير.

مشروع القانون عقوبة السجن

ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين، وسيكثف حملة القمع على حقوق المجتمع.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو إنه لن يصدر مشروع القانون حتى تحكم المحكمة العليا في دستوريته، مما أثار خلافا سياسيا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وحذرت وزارة المالية من أن البلاد قد تخسر ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار (3 مليارات جنيه استرليني) من تمويل البنك الدولي إذا أصبح مشروع القانون المثير للجدل قانونا.

لكن العديد من المشرعين والمواطنين يضغطون على الرئيس أكوفو أدو للتوقيع عليه.