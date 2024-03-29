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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريان حركة مجموعة من الصور مع الجمهور من كواليس مسلسل "ع أمل" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني لهذا العام، و ذلك عبر حسابها الخاص، و إستذكرت ريان من خلال الصور لحظات مميزة عاشتها مع الفريق العمل و زملائها من الممثلين خلال تصوير حلقات المسلسل.
إشارة إلى أن مسلسل "ع أمل"، تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، ومن بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق وكارول عبود وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد إنتهاء التصوير..ريان حركة تستذكر لحظات جميلة مع فريق عمل "ع أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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