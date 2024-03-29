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بالصور- بعد إنتهاء التصوير..ريان حركة تستذكر لحظات جميلة مع فريق عمل "ع أمل"

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريان حركة مجموعة من الصور مع الجمهور من كواليس مسلسل "ع أمل" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني لهذا العام، و ذلك عبر حسابها الخاص، و إستذكرت ريان من خلال الصور لحظات مميزة عاشتها مع الفريق العمل و زملائها من الممثلين خلال تصوير حلقات المسلسل.


إشارة إلى أن مسلسل "ع أمل"، تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، ومن بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق وكارول عبود وغيرهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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