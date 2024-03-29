من كواليس مسلسلها "جودر" و بشخصية "شواهي"..نور اللبنانية تحمس الجمهور للحلقات القادمة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نور على متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس تصور مسلسلها "جودر" الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان الجاري، والذي تجسد فيه نور شخصية الساحرة الشريرة التي تحمل إسم "شواهي"، و حمست نور الجمهور للحلقات القادمة من خلال منشورها حيث علقت بالقول: "شواهي من مسلسل جودر".



و في وقت سابق، استعرضت نور رقصة فاتنة على أنغام موسيقية تراثية.

وتشكلت "شواهي" في هذا المشهد، في هيئة جارية، وارتدت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، ما زاد جاذبية للمشهد.

وقدمت نور الرقصة بأداء استعراضي ساحر، بهدف إغواء سالم "وليد فواز"، لاستدراجه إلى فخها من أجل الإيقاع بأخيه جودر "ياسر جلال".

ولفتت الأنظار بهذا المشهد الذي قامت به، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المشهد وأعربوا عن إعجابهم بأداء نور الرائع للمشهد الاستعراضي.

