بالصورة - جينيفر لوبيز تستمتع مع إبنتها و إبنت أختها بأوقات جميلة في نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على متابعيها بصورة مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تقضي وقت مميز مع إبنتها و إبنت أختها حيث كانوا يستمتعون بأكل المثلجات في عطلتهم في مدينة نيو يورك بالولايات المتحدة الأميركية.



و في وقت سابق، إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غير لائق للنجمة الأميركية جينيفر لوبيز، ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع المغنية وهي تبصق العلكة المستخدمة في يد مساعدها في شوارع مدينة نيويورك، ووصف الكثيرون هذا السلوك بأنه "مثير للاشمئزاز".

كانت الانتقادات الموجهة للمغنية كثيرة: "هذه المرأة كانت دائمًا مثيرة للاشمئزاز، لا يوجد دليل جديد"، بينما ادعى آخرون أنه "كلما سمعت عن JLO، كلما أصبح الأمر أسوأ".

