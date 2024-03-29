ليالى رمضان .. عروض وأنشطة متنوعة لقصور الثقافة في الحديقة الثقافية.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، اليوم الجمعة، في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ضمن فعاليات برنامج راوي من بلدنا يقام عرض للسيرة الهلالية للفنان عز الدين نصر الدين، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: د. أبو زيد الفيومي، أحمد الشهاوي، ناصر دويدار، أحمد راشد البطل، سامح محجوب، علاء عبد السميع، مجدي السعيد، محمد أحمد حسن، محمد شافع، محمود توفيق، ويدير الأمسية الشاعرة أمينة عبد الله، بمصاحبة الفنان محمود يوسف.

ويحتفي برنامج "عطر الأحباب" بمسيرة محمد الراوي، ويتحدث عنه حاتم مرعي، ويناقش برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة كتاب "الخطاب السياسي في السينما المصرية" تأليف د. مريم وحيد

ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية.

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي فانوس رمضان، اكتشاف مواهب، رسم حر، رسم على القماش، تصنيع بالجلد الطبيعي، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

عروض للفنون الشعبية واستمرار الاحتفاء بالمبدعين في ليالي رمضان بالمنيا

من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة المنيا عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية ضمن البرنامج المركزي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة وزارة الثقافة.

الاحتفاء بمسيرة الدكتور مصطفى بيومي في العودة إلى الجذور

بدأت الفعاليات بلقاء بقصر ثقافة المنيا للاحتفاء بمسيرة الدكتور مصطفى بيومي عبد السلام، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن ووكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنيا، وذلك من خلال برنامج "العودة إلى الجذور"، المقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وتحدث الأديب محمد سمير خلال اللقاء عن نشأة د. مصطفى بيومي ابن محافظة المنيا، ومسيرته الإبداعية، ومراحل التطور الفارقة في مشواره الأدبي.

وعن أعماله قال قدم لنا "بيومي" عدة مؤلفات عكست مدى إبداعه وموهبته الفطرية، ومنها كتاب "دوائر الاختلاف.. قراءات التراث النقدي" الصادر في طبعته الأولى عن الهيئة العامة بقصور الثقافة، والذي يتناول خلاله الخطاب العربي الحديث والمعاصر وعلاقته بإشكالية قراءة التراث، و كتاب "فتنة القراءة" الذي فاز عنه بعدة جوائز أهمها جائزة مؤسسة ساويرس الثقافية في دورتها الرابعة عشرة.

وفي كلمته قدم الشاعر عصام السنوسي مقتطفات من دراسات "بيومي" المنشورة في الصحف العربية والأجنبية، بينما تناول الشاعر جمال أبو سمرة بعض الجوانب الإنسانية والمواقف الحياتية التي جمعت بينهما.

من ناحيتها أكدت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا على أهمية الاحتفاء بالمبدعين، بتسليط الضوء على أعمالهم الإبداعية ومشوارهم الفني والأدبي، اعتزازا بوجود تلك النماذج التى أثرت الحياة الثقافية والفنية.

واختتم اللقاء بكلمة د. مصطفى بيومي حول أهم الدراسات والأبحاث التي شارك بها في المؤتمرات الادبية، موجها الشكر لهيئة قصور الثقافة والقائمين على برنامج العودة إلى الجذور.

أعقب ذلك فتح باب المداخلات مع الحضور، بجانب أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافي، تضمنت مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية والرمضانية.

عروض التراث الجنوبي تزين ليالي رمضان

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهد المسرح المكشوف سهرة رمضانية استهلت فعالياتها بالعروض الفنية المبهرة التي تفاعل معها الجمهور ومنها العصا ورقصة التنورة التي قدمتها فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني، بجانب عرض لفرقة توشكي للفنون التلقائية قدمت خلاله رقصات مستوحاة من التراث النوبي منها الأراجيد والنجرشاد.

وتخلل الحفل فقرة إنشاد ديني للشيخ أحمد المنياوي، تلاها إلقاء شعر واكتشاف مواهب في الإلقاء.

واختتم اليوم مع ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.