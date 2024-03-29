ندين جابر عن دور إلسا زغيب في مسلسل "ع أمل":" شو أكتر جملة حبيتوها لصفاء؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الكاتبة اللبنانية ندين جابر عن إعجابها الكبير بأداء الممثلة اللبناني إلسا زغيب في مسلسل ع أمل بدور "صفاء" وهي المرأة المحجبة"بنت الضيعة" التي تأتي إلى المدينة وتتحدث بلهجتها القروية وتقول جملاً فيها نفس كوميدي تقصدته الكاتبة والذي أجادته إلسا لأنها بطبعها تحب المزاح وفق ما قال أغلب المعلقين.



وكتبت ندين في تعليقها على صورة لـ إلسا بدور "صفاء ": شخصية حبيتها من قلب قلبي وكنت استمتع انا وعم بكتب نهفاتها وكلماتها خاصة اني عم بكتبها لحبيبة قلبي إلسا زغيب!آه يا كلي يا صفاء! والمصحف بحبك شو اكثر كلمة او جملة حبيتوها لصفاء؟".

فردت إحدى المتابعات كاتبة :"آه يا كوللي بتضحكني أكثر شي"، أما إلسا فعلقت على منشور ندين كاتبة :"يا قلبي انتي !! والمصحف والمصحف بحبك يا كللي".

