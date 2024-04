شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 19.. أمير كرارة يستعين برجال الصعيد لاقتحام منزل الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، باتصال سعيد – محمد لطفى – بياسين – أمير كرارة – وإخباره بأن أخوته تركوا الشقة التي كانوا فيها، وتخبره جمالات – رحاب الجمل – بأن أخته رقية – ملك قورة – تركت الشقة وهربت للعودة إلى فاروق وسط دهشة من ياسين.

يدور حديث بين فاروق ووالدته ناهد (عايدة رياض) التي تؤكد بأن ياسين شخص جيد رغم انه ابن محمود الرفاعى ولكنه حظه السيىء أن مصيرة مرتبط بمصير ابنها فاروق ولو غير ذلك لكانت وقفت جانبه، وفى نفس الوقت يصل ياسين القاهرة والمعلم مهدى – حمدى هيكل - الى القاهرة وحضر رجال مهنى استعداداً لاقتحام منزل الرفاعى وتخليص سامية من يد فاروق، ويؤكد ياسين على عدم وجود أي نقطة دم في هذه المعركة.

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى بخطف فاروق – أحمد رزق – أمر سامية – ميرنا جميل وأنها من طرف ياسين – أمير كرارة – حيث يتذكر أنه شاهدها عندما خطفه ياسين وقيده وجاءت هي وساعدته على المغادرة، ويحتجزها في المنزل حتى تكون طعما لجلب ياسين إلى المنزل.

فاروق يتصل بياسين من موبايل سامية ويهدده بأنه اذا لم يحضر خلال 24 ساعة سيقتل سامية ويؤكد ياسين أنه سيحضر، لانقاذها، ولكن الريس مهدى "حمدى هيكل" الذى يتواجد عنده ياسين في الصعيد للبحث عن الخادمة نسمة، يقرر مساعدة ياسين.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

