التنسيق الحضاري يدرج الكاتب الصحفي هشام جاد ضمن مشروع "عاش هنا"

ياسر رشاد - القاهرة -

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الكاتب الصحفي هشام جاد ضمن مشروع عاش هنا، الذي يهدف إلى توثيق من أثروا في الحياة الثقافية في مصر.

الكاتب الصحفي هشام جاد

الكاتب الصحفي هشام جاد في سطور



ولد هشام جاد في حي شبرا بالقاهرة عام 1961، تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الاجتماع عام 1985، والتحق بالصحافة منذ تخرجه، تدرب في عدة صحف منها جريدة المساء ومصر الفتاة والعربي الناصري، ثم سافر لدولة اليمين وعمل محررًا في جريدة 26 سبتمبر، ثم عاد إلى الوطن وعُين بجريدة الأحرار الصادرة عن حزب الأحرار الاشتراكيين، متخصصاً في شئون التموين ثم محرر لشئون الطيران فمديرًا لمكتب الجريدة في مطار القاهرة الدولي، وتدرج في المناصب الوظيفية حتى وصل إلى منصب نائباً لرئيس التحرير، ثم تم اختياره رئيساً لتحرير جريدة الأحرار عام 2013، ثم أسس جريدة باسم "الصباح والمستقبل" عام 2014، وفى نفس العام تولي رئاسة تحرير جريدة وموقع "الكلمة" حتى وفاته عام 2023 .

جائزة إحسان عبدالقدوس من نقابة الصحفيين عام 2002



فجر هشام جاد العديد من القضايا والتي حصل عنها على جائزة إحسان عبدالقدوس من نقابة الصحفيين عام 2002، قام برحلة تحقيق صحفي عن الرحلة 990 للطائرة المصرية التي سقطت بالمحيط الأطلنطى، وشارك بحملة واسعة ضد التطرف والمتطرفين، وساهم وأشرف على صدور العديد من الكتب الأدبية والسياسية.

إصدارات وكتب متخصصة



صدر له العديد من الكتب المتخصصة : كتاب "الإغراق.. كلمة السر فى الصراع الاقتصادى" عام 1998 - كتاب "الاحتكار .. سهم فى قلب المسيرة الاقتصادية، من تقديم د . أحمد جويلى، وزير التموين الأسبق عام 2000- كتاب "إرهاب صنعه آخرون - عاصفة الطائرة المصرية 990" عام 2002 - كتاب "انتفاضة عملاق.. أسرار ثورة الطيران المدنى فى مصر" عام 2006 - وطن فوق السحاب.. دراسة علمية مقارنة لمسيرة الطيران المدني لـ 75 عاماً" عام 2007 - وكتاب "المطارات المصرية بين الحاضر والماضي والمستقبل" عام 2009،

والكتاب الأخير حمل عنوان "ثورة التحليق – 90 عاماً مصر للطيران" عام 2022.