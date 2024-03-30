شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 5، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهد مسلسل جودر الحلقة 4 قيام شومان العنتيل - أحمد كشك، بطرد سالم - وليد فواز وسليم - ياسر الطوبجي، أشقاء جودر- ياسر جلال، من الحانة وذلك على خلفية خلاف العنتيل مع جودر، فيما شهدت الحلقة افتتان سالم "وليد فواز" بشواهي "نور" والتي تلعب عليه من أجل الوصول لشقيقه جودر لإجباره عن مساعدتهم للوصول للكنوز الأربعة.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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