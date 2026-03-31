المجلس الاعلى: شرعنة قتل الأسرى تمثلُ أقصى مستويات الانحدار الأخلاقي للكيان الصهيوني

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم المجلس علي الدفاعي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شرعنة قتل الأسرى تمثلُ أقصى مستويات الانحدار الأخلاقي للكيان الصهيوني، وانهياراً واضحاً لمنظومة القانون الدولي".

واضاف ان "ما أقرّته سلطات الاحتلال موخراً من إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يمثلُ جريمةً وانتهاكاً لكل القيم الإنسانية"، لافتا إلى ان "هذه الإجراءات العدوانية ستعزز روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وتقوّي ارادته وعزيمته في مواجهة المحتل".

ودعا "المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها والوقوف بوجه هذه الإنتهاكات الفاضحة"، لافتا إلى أن "البشريةُ ستدفعُ ثمناً باهظاً إذا لم تضع حداً لهذا الكيان اللقيط الذي لاينفع معه غير الضرب بيد من حديد".