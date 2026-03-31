روسيا تتقدم ميدانيا والحرائق تضرب موانئ البلطيق

في المقابل، شهدت الجبهة تصعيداً لافتاً في الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة، إذ اندلع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق إثر ضربة بطائرة مسيرة، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون، مؤكدين عدم تسجيل إصابات بشرية. ويُعد الميناء أحد أهم مراكز تصدير النفط والفحم والأسمدة الروسية، فيما أوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات الإخماد، مع إسقاط 36 طائرة مسيّرة خلال الليل.
وطالت الهجمات الأوكرانية ميناء بريمورسك ومنطقة بيلغورود الحدودية، حيث قُتل رجل جراء ضربة بطائرة مسيرة، وسط استمرار الاستهداف المتكرر للمناطق الروسية القريبة من الحدود.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجوماً جوياً واسعاً خلال الليل باستخدام 442 طائرة مسيرة وصاروخ واحد، مؤكدة اعتراض أو إسقاط 380 منها. وذكرت السلطات الأوكرانية أن الهجمات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وأضرار في منشآت للغاز وميناء ومبان سكنية ومستشفى للولادة، لا سيما في مدينة أوديسا.
