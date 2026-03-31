تعيين مرشح مصر نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية

القاهرة - كتب محمد نسيم - عيّن مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ (165) على مستوى وزراء الخارجية العرب، مُرشّح جمهورية مصر العربية وزير خارجيتها الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، تبدأ من الأول من يوليو 2026، وتم رفع القرار إلى القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، للترحيب به واعتماده.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الوزارية (165) الذي عُقد عبر - تقنية الاتصال المرئي- برئاسة مملكة البحرين.

وكانت جمهورية مصر العربية قد رشحت رسميًا وزير خارجيتها الأسبق نبيل فهمي لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو 2026، بعد انقضاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في 30 حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وجاء الترشيح في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة، وتم عرضها على الاجتماع الوزاري.

ويُعد نبيل فهمي من أبرز الدبلوماسيين المصريين، حيث شغل منصب وزير الخارجية خلال الفترة من 14 تموز/ يوليو 2013، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية (1999- 2008)، وتولى منصب عميد كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المصدر : وكالة وفا