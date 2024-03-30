شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يشيد بمسلسلى الحشاشين وجودر.. معلقًا: مصر هوليود الشرق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة صور مميزة ومختلفة لمسلسلي الحشاشين وجودر، وكتب معلقًا: مصر هوليود الشرق.. شكرًا سينرجى وأروما وميديا هب، إشارة وإشادة منه على الجودة والتميز للمسلسلين في الموسم الدرامى 2024، وتتميز الصور بالشكل الجمالى والمميز لديكورات المسلسلين، بالاضافة إلى الصورة الرائعة والإضاءة والإبداع فى تلك الصور.

صور من المسلسلات



مسلسل الحشاشين

الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

إحدى حلقات مسلسل الحشاشين



مسلسل جودر



مسلسل جودر



حلم حسن الصباح في الحشاشين



مسلسل الحشاشين