الدفاع السعودية تعلن اعتراض 8 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية

بيروت - نادين الأحمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاه مناطق داخل المملكة.

وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 صواريخ باليستية استهدفت منطقة الرياض في هجمات متفرقة، إلى جانب اعتراض صاروخ باليستي آخر كان موجهاً نحو المنطقة الشرقية، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات الصاروخية، حيث تواصل الدفاعات الجوية السعودية رفع جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضي المملكة.