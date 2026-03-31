ترامب يتوعد إيران مجددا إذا لم تفتح مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تحذيرا جديدا إلى إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وإلا فإنها ستواجه هجمات أمريكية على آبار النفط ومحطات الكهرباء.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تحقق تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم ‘يفتح‘ مضيق هرمز فورا، فسننهي ‘إقامتنا‘ الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، ومحوها تماما".
وهدد ترامب أيضا بمهاجمة محطات تحلية المياه التي توفر المياه النظيفة في إيران.
وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إنه سيعلق الهجمات على منشآت الكهرباء الإيرانية لمدة عشرة أيام، أي حتى السادس من أبريل نيسان بتوقيت الولايات المتحدة.
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدما في المحادثات، لكنه أرسل مزيدا من القوات الأمريكية إلى المنطقة، مما دفع رئيس البرلمان الإيراني إلى اتهام واشنطن بإرسال رسائل بشأن مفاوضات محتملة بينما تخطط لغزو بري، الأمر الذي أثار مزيدا من التحدي من جانب طهران.
ونفى القادة الإيرانيون إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.