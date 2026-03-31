ترامب يتوعد إيران مجددا إذا لم تفتح مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ​الاثنين، تحذيرا جديدا إلى إيران بضرورة ‌ فتح مضيق هرمز، وإلا فإنها ستواجه هجمات أمريكية على آبار النفط ومحطات الكهرباء.

وكتب ترامب في منشور ​على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تحقق تقدم ​كبير، لكن إذا لم يتم التوصل ⁠إلى اتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو ​ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم ‘يفتح‘ مضيق ​هرمز فورا، فسننهي ‘إقامتنا‘ الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، ومحوها ​تماما".

وهدد ترامب أيضا بمهاجمة محطات تحلية ​المياه التي توفر المياه النظيفة في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي ‌الأسبوع ⁠الماضي إنه سيعلق الهجمات على منشآت الكهرباء الإيرانية لمدة عشرة أيام، أي حتى السادس من أبريل نيسان بتوقيت الولايات المتحدة.

وذكر ترامب ​أن الولايات ​المتحدة وإيران ⁠تحرزان تقدما في المحادثات، لكنه أرسل مزيدا من القوات الأمريكية إلى ​المنطقة، مما دفع رئيس البرلمان ​الإيراني ⁠إلى اتهام واشنطن بإرسال رسائل بشأن مفاوضات محتملة بينما تخطط لغزو بري، الأمر الذي أثار ⁠مزيدا ​من التحدي من جانب ​طهران.

ونفى القادة الإيرانيون إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات