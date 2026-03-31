أول عيد سوا.. عروض تمنح الأزواج تجربة مختلفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في موسم العيد، تتجه بوصلة كثيرٍ من الأزواج نحو الوجهات البحرية، حيث تبدو الشواطئ الهادئة والمنتجعات الفاخرة خيارًا مثاليًا لقضاء وقت مختلف معًا، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر، تبرز جزيرة شورى كواحدة من الوجهات التي تقدم تجربة تجمع بين الخصوصية والهدوء والرفاهية.

في هذه الجزيرة، تتحول الإقامة إلى تجربة متكاملة تبدأ من لحظة الوصول، حيث تمنح الفلل المطلة على البحر إحساسًا بالعزلة الهادئة، وتُضفي تفاصيل المكان طابعًا خاصًا يعزز من خصوصية الرحلة، إلى جانب تجارب العشاء على الشاطئ وجلسات الاسترخاء التي تتيح للزوار قضاء وقتهم بإيقاع هادئ بعيدًا عن صخب المدن.

وتكتمل هذه الأجواء مع مجموعة من الأنشطة التي تمنح الأزواج فرصة لقضاء وقت نوعي معًا؛ مثل الرحلات البحرية عند الغروب، والمشي على الشواطئ الطبيعية الممتدة، إضافة إلى تجارب الاسترخاء التي أصبحت جزءًا من تجربة الإقامة في الوجهات الساحلية.

أما في جدة، فتقدِّم المدينة خيارًا مختلفًا يجمع بين حيوية الوجهة وإطلالاتها البحرية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالكورنيش الممتد، والمطاعم المطلة على البحر، إلى جانب الأنشطة البحرية التي تضيف بعدًا ترفيهيًا للتجربة.

ويعكس الإقبال على الوجهات البحرية خلال العيد رغبة الكثيرين في قضاء عطلة تجمع بين الطبيعة المفتوحة والأجواء الهادئة، ضمن تجارب تُعاش براحة وطمأنينة.

وفي هذا السياق، تبدو إجازة العيد فرصة مثالية للأزواج لبدء ذكرياتهم الأولى معًا في أجواء مختلفة، حيث يمتزج صفاء البحر بروح العيد، لتتحول الرحلة إلى تجربة تحمل طابعًا خاصًا وذكريات تستمر لما بعد الموسم.

