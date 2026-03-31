تكنولوجيا: أوبو تمهد لإطلاق Find X9s Pro مع تشويق رسمي قبل الإعلان في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمهد أوبو لإطلاق هاتفها الجديد Find X9s Pro، حيث كشفت عنه بشكل تشويقي قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال شهر أبريل، بالتزامن مع إطلاق Find X9 Ultra.

ويأتي هذا الهاتف كمنافس مباشر لهاتف vivo X300s، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلى جانب نسخة Ultra، إذ تسعى أوبو لتقديم تجربة قوية في نفس الفئة.

ومن ناحية الكاميرات، تشير المعلومات إلى اعتماد الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل أيضًا، بالإضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، مع استمرار التعاون مع Hasselblad لتحسين تجربة التصوير.

وفيما يتعلق بالمواصفات المتوقعة، قد يأتي الجهاز بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.32 بوصة ودقة 1.5K، مع معالج Dimensity 9500 وبطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوبو تخطط لإطلاق نسخة عادية بجانب Pro، إلا أن المؤكد هو اقتراب موعد الكشف الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.

