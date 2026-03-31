العراق يعلن دعمه الكامل لوحدة لبنان وسيادته

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون"، مبينا انه "جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، ولاسيما في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة، واستمرار الكيان الصهيوني باعتداءاته على لبنان".

وادان رئيس الوزراء "العدوان الذي يستهدف الأراضي اللبنانية وينتهك سيادتها"، مؤكداً "دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته ورفض الاعتداءات على أراضيه".

وشهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات القائمة، وتهيئة الظروف الملائمة لايقاف الحرب، بما يسهم في فرض الاستقرار، من خلال دعم الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الأزمات، وضمان سيادة الدول وأمن أراضيها.