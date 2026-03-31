تكنولوجيا: ميزة شبيهة بـ AirDrop تقترب أخيرًا من هواتف Galaxy الأقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سامسونج من توفير ميزة مشاركة ملفات شبيهة بـ AirDrop لهواتف Galaxy الأقدم، بعد أن ظهرت بوادر دعمها داخل إعدادات Quick Share لدى بعض المستخدمين.

وتعمل الميزة الجديدة تحت خيار “المشاركة مع أجهزة Apple”، لكنها لا تزال غير مفعلة بشكل كامل للجميع، ما يشير إلى أنها قيد الاختبار حاليًا، خاصة على الأجهزة التي تعمل بإصدارات تجريبية من One UI 8.5.

كما ظهرت هذه الخاصية على عدد من هواتف Galaxy S من أجيال سابقة مثل S25 وS24 وS23 وS22، سواء على النسخ التجريبية أو حتى بعض الإصدارات الأقدم، ما يعزز احتمالية إطلاقها قريبًا بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه أوسع داخل الصناعة لفتح أنظمة مشاركة الملفات بين المنصات المختلفة، بعد ضغوط تنظيمية دفعت أبل لتوسيع دعم ميزاتها، وهو ما شجع شركات مثل جوجل وأوبو على تقديم حلول مشابهة.

