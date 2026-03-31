العراق يدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن ادانتنا بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بـ”الكنيست” الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيدٍ خطير"، مؤكدة رفضها القاطع "لهذا الإجراء التعسفي".

وادانت الوزارة "الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، بما في ذلك التوغّل البري، والذي يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرة الى أن "العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الاحتلال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لمخاطر جسيمة، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في مناطق انتشارها وخطورة الأوضاع الميدانية وتداعياتها على القوات الدولية".

وجددت الوزارة دعوتها إلى "المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين وأفراد البعثات الدولية، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين".