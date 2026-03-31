شاهد بالفيديو.. مودل سودانية: (صديقتي هكرت هاتفي وهددتني إما أن أذهب لصديقها في شقته بمصر أو تقوم بنشر صوري بملابس البيت)

نشرت مودل سودانية, مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي, كشفت من خلالها عن تلقيها تهديدات من صديقتها التي قامت بتهكير هاتفها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت المودل, أن صديقتها هددتها بنشر صور لها وهي داخل المنزل بملابس البيت, على السوشيال ميديا.

وتابعت: اشترطت على أن أذهب لصديقها في شقته بمدينة الشيخ زايد بمصر, أو أن أحول لها مبلغ مالي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري.

وطلبت المودل, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من متابعيها مساعدتها في الوصول لشرطة جرائم المعلوماتية في مصر, كما هددت صديقتها بالانتقام منها حال وصلت إلأيها.

