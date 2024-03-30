شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20: هشام شرف يدّعي خطف بنت الصاوي ويطلب 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث اتفقت فرح- نور إيهاب مع علي- سليم الترك، وصديقه- هشام شرف، علي طلب فدية من أبوها- خالد الصاوي، وقدرها خمسة ملايين جنيه، وبالفعل أتصل به ولعة- هشام شرف، وطلب النقود وهدده أنه سيقتل إبنته ولكن تفاجأ برد فعل أبوها الذي هدده وقال له إنه سيصل له بكل سهولة.

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، بانهيار فرح- نور إيهاب، بعد حبسها في حجرتها، لأنها تريد تناول جرعة المخدرات، فاستعانت بعلي- سليم الترك، حتى يساعدها على الهرب من المنزل، وبالفعل جاء على تحت شرفتها وساعدها للنزول من خلال أحبال، ثم ذهبت معه إلى منزله.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.







